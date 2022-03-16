حفل غنائي بالممشى السياحي لكورنيش النيل احتفالاً بالعيد القومي لبنى سويف 

تواصلت فعاليات احتفال بني سويف بعيدها القومي، حيث أقيم مساء أمس حفل غنائي نظمته المحافظة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بالكورنيش السفلي على النيل وأحياها فريق من دار الأوبرا المصرية تقديم العديد من الأغنيات التي قدمها المطرب وائل الفشني، شملت أغاني وطنية ودينية والطرب المصري الأصيل وابتهالات وأغاني شعبية تراثية في أمسية فنية وثقافية لاقت استحسان وإعجاب الحاضرين و في مشهد فني جميل أظهر روعة النافورة الراقصة ومنظر النيل الخلاب بالممشى السياحي الذي تم افتتاحه اليوم ( بشكل رسمي )شهد الحفل الغنائي حضور:الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار العسكري للمحافظة، اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي.

إقبال جماهيري

كما شهد الحفل إقبالا جماهيريا بالكورنيش العلوي أمام شاشة العرض التي أتاحتها المحافظة لجمهور المواطنين، والتي تواجد بمحيطها عدد كبير من شباب وأهالي المحافظة ، في أجواء احتفالية بهذه المناسبة الوطنية " عيد بني سويف القومي

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت برنامجا مميزا لاستقبال هذه الاحتفالية وإظهارها بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية والقومية ،والتي ينتظرها المواطن السويفي سنويا وتشهد افتتاح العديد من المشروعات،حيث وجه المحافظ باتخاذ اللازم ليكون الاحتفال بالعيد القومي لبني سويف غير تقليدي، ويتضمن فعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة