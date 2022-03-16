تفاصيل صادمة في إنهاء حياة عروس قليوب في شهر العسل بسبب 5 جنيهات

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب بحبس الزوج قاتل عروسه سمر رمضان في شهر العسل بقرية بلقس مركز قليوب في محافظة القليوبية والمعروفة إعلاميا «عروسة قليوب» 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جرى تشييع جثمان المجني عليها في جنازة مهيبة بمسقط رأسها وسط حالة انهيار كامل لأمها وشقيقتها وكل العائلة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من محافظة القليوبية بالتفاصيل الكاملة لمقتل عروس قليوب في شهر العسل بعد أن طلبت 5 جنيهات لإعداد الغداء لزوجها الذي تشاجر معها وقتلها وحاول الهرب ونجحت الشرطة والأهالي في ضبطه.

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شقيقة المجني عليها: القاتل خدها من حضني

قالت شقيقة المجني عليها إنها شهدت الجريمة، مشيرة إلى أنها ذهبت للضحية قبيل الواقعة لإعطائها مواد غذائية وفرتها والدتها لها لطبخها على الغداء في شهر العسل لزوجها، بعد أن علمت أن القتيلة تطلب من زوجها ولا يستجيب فما كان من الزوج إلا ضرب الأخت وطردها وأخذ الضحية من حضنها ليتركها جثة هامدة ويحاول الهرب، بحسب شقيقتها.

وأوضحت شقيقة المجني عليها أن الضحية متزوجة منذ فبراير الماضي وأنها صدمت بأمر الزواج، ووجدت زوجها يهينها ويضربها ويطلب منها العمل للإنفاق على المنزل.

وأضافت شقيقة القتيلة أنها توأمها فهما شقيقتان توأم، مشيرة إلى أنها سألتها ما حال الزواج فردت الضحية أن الزواج شيء بشع ونصحتها بألا تتزوج وحكت لها أن زوجها يرفض إعطاءها 5 جنبهات لشراء الخبز أو مستلزمات الغداء.

والدة المجني عليها: أطالب بالقصاص العادل

فيما طالبت الأم وتدعي أشواق «أم سمر» بالقصاص العادل من قاتل ابنتها، موضحة أن القاتل ارتكب الجريمة وهو متزن وفي كامل قواه العقلية ودخلت في حالة إنهيار بعد دفن ابنتها

وكان اهالي قرية بلقس بقليوب قد شيعوا جثمان العروس المقتولة علي يد عريسها في شهر العسل معبرين عن حزنهم علي العروس الشاب التي تزوجت منذ 20 يوما فقط وما زالت قاصر لم تعيش طفولتها

واكد الاهالي ان العروس تتمتع بسمعة طيبة جدا ومن اسرة متوسطة مطالبين بالقصاص العادل من قاتلها .

وكانت أجهزة الامن فى القليوبية من كشف غموض العثور على جثة فتاة عثر على جثتها داخل احد العقارات بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها قام بطعنها عدة طعنات فى الظهر اثر مشادة بينهما قام على اثرها بطعنها وفرا هاربا وتركها غارقة فى دماءها وتم نقل الجثة الى مستشفى قليوب العام والقى القبض على المتهم والدة المجنى عليها كون القتيلة قاصر وتم زواجها فى سن صغير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغا من الاهالى بالعثور جثة فتاة داخل احد العقارات بناحية قرية بلس وبها عدة طعنات فى الظهر .

تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية وانتقلت قوة امنية وتم نقل الجثة الى مسشتفى قليوب وتوصلت التحريات الى ان الفتاة قاصر ومتزوجة من احد الاشخاص حيث قامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها وبعد زواجها بحوالى 20 يوما فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج فقام على اثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات وفرا هاربا .

وألقي القبض على المتهم ووالدتها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وقال شهود عيان إن المتوفاة طلبت من زوجها المتهم 5 جنيهات لشراء لزوم إعداد الطعام فتشاجر معها ورفص إعطاؤها الأموال وعندما أصرت انهال عليها بالضرب ثم أمسك بسكين المطبخ وطعنها في ظهرها طعنة نافذة ولقيت مصرعها.