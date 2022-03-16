«تربية جنوب الوادي» تنظم مؤتمرا علميا عن تكنولوجيا التعليم

أقامت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، المؤتمر العلمي الأول لقسم تكنولوجيا التعليم، برعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات بدوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبجوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد عبدالله عميد كلية التربية النوعية بقنا.

حفل تكريم الفائزين

وصرح رئيس المؤتمر الدكتور أكرم فتحي، أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات، بأن المؤتمر جرى تنظيمه بقاعة المناقشات في كلية التربية النوعية، بجامعة جنوب الوادي، وتضمن حفل تكريم بحضور مجموعة من القادة المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث جرى تكريم الدكتور نبيل جاد عزمي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، والدكتور إيمان صلاح الدين صالح، أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان.

أجمل منتج تعليمي

وأعلن المؤتمر الفائزين بجائزة أجمل منتج تعليمي للطلاب المنافسين «طلاب قسم تكنولوجيا التعليم»، كما جرى تكريم العامل إسلام، وذلك لمجهوداته في القسم.

وناقش المؤتمر مناقشات علمية للباحثة وفاء أحمد مدني بعنوان «أثر التفاعل بين نمط إدارة المناقشات الإلكترونية وسمات الشخصية في تنمية مهارات التفكير التأملي وقوة السيطرة العقلية لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم».

كما ناقش القائمون بحث محمد خيري بعنوان «أثر التفاعل بين نمط الهوية في تقويم الأقران والأسلوب المعرفي ببيئة التعلم»، قائمة على المشروعات الإلكترونية لتنمية مهارات البرمجة والتفكير الكمبيوترى لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.