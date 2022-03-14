ورشة تدريبة عن الحرف اليدوية بالتربية النوعية في جامعة جنوب الوادي

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، بالاشتراك مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ورشة عمل تدريبية على الحرف اليدوية، في إطار فعّاليات الأسبوع البيئي الرابع عشر الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 12 حتى 17 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

استثمار طاقة الشباب

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على ضرورة استغلال الطلاب لكافة الإمكانات المتاحة أمامهم وتوظيفها جيداً، حتى يعود ذلك بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم من أجل خلق جيل قادر على بناء مستقبل الأوطان.

وتوجه الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشكر لقيادة الجامعة التي تبذل قصارى جهدها لتوعية طلاب الجامعة بكافة القضايا والمشكلات المجتمعية ليحملوا رسائل التوعية لمجتمعهم والبيئة المحيطة.

وأشارت الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى ضرورة العمل فى ظل توجيهات الدولة الفعالة للاستثمار في الشباب طبقاً لرؤية 2030 وتسهيل كافة المعوقات وحثهم على المشاركة المجتمعية.

كما تحدثت الدكتورة إسراء أحمد، بكلية التربية النوعية، عن الحرف اليدوية، وأشكال تطورها واستخدام هذه المنتجات الحرفية في المجتمع بشكل جميل وعصري.

وأوضحت نورا عارف أبو بكر، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة دور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال برنامج فرصة ومستورة وتمويل المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، فيما أشارت آلاء عادل، مسئول الحماية والتمكين الاقتصادي إلى طرق تسويق منتجات هذه الورش في المعارض، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع والإنتاج.