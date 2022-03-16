الزراعة: نصدّر منتجاتنا للعالم باشتراطات أوروبية.. والاستثمار في مصر آمن

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين

وأكد وزير الزراعة، عمق العلاقات الأخوية التاريخية العريقة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا إلى أنّ الشعب والحكومة المصرية لديهما علاقات وطيدة مع الأشقاء في دولة الإمارات.

التعاون الزراعي بين مصر والإمارات

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بأنشطة التعاون الزراعي، ومنها «البحوث الزراعية التطبيقية، النخيل والتمور، والأمصال واللقاحات»، فضلا عن تبادل السلع الزراعية خاصة الموالح والطماطم وغيرها.

وأشار القصير إلى أنّ وزارة الزراعة بدأت قبل عدة سنوات، تطبيق نظام تكويد المزارع، والذي من شأنه تسهيل عمليات المراقبة ومتابعة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، موضحا أنّ مصر تصدّر منتجاتها الزراعية المختلفة إلى معظم دول العالم وفقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنّه جرى فتح عدد من الأسواق الجديدة المهمة أمام المنتجات الزراعية المصرية، مثل السوق الياباني والنيوزيلندي والأسترالي.

الاستثمارات الإماراتية في مصر

ورحب الوزير بـ الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنّ الدولة تدعم الاستثمار والمستثمرين من الدول العربية الشقيقة في قطاع الزراعة، مؤكدا أنّ مناخ الاستثمار في مصر آمن وواعد.

من جانبها، أشادت الكعبي، بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والروابط التاريخية وحب الشعب الإماراتي لجمهورية مصر العربية وشعبها، وأكدت أهمية تكثيف سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي.

واتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال من الحجر الزراعي المصري والإماراتي، لحل أي مشكلات تتعلق بالصادرات الزراعية بين الجانبين، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الدولتين لبحث المعوقات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والبحوث الخاصة بتطوير أصناف النخيل، لتكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل لعقد الاجتماعات الفنية بين الدولتين.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وبعض قيادات الوزارة والسفارة الإماراتية بالقاهرة.