التموين: كراتين رمضان في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ من 52 جنيها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنّه جرى طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، بقيم مالية تبدأ من ‏‏52 و95 و123 جنيها للكرتونة، موضحا أنّ كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تضم بداخلها السلع الأساسية المختلفة، من «زيت، سكر، أرز، ‏مكرونة، شاي، وصلصة»، وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية أخرى.‏

1100 صنف بتخفيضات 30%

وأوضح ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ المجمعات الاستهلاكية تضم أكثر من ‏‏1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، متابعا أنّ الوزارة زادت ‏ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعدادا ‏لشهر رمضان المبارك.‏

وأكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، أنّ كرتونة رمضان تتوافر بنحو 1300 ‏مجمع استهلاكي بمحافظات الجمهورية كافة، بالفئات المالية السابقة، موضحا أنّه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنّه متاح أيضا.

ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

ولفت إلى أنّ المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية، من «بلح، ‏ياميش، وتمر هندي»، وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30%، إضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيها للبرازيلي ‏و55 جنيها للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيها للكيلو.

وأضاف أنّ ‏المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها جميع أنواع الزيوت بأسعار «21 جنيها للعبوة ‏زنة 800م – 23.5 جنيه للعبوة زنة 900م – 25 جنيها للعبوة زنة ‏واحد كيلو»، إضافة إلى السكر بـ10.5 للكيلو.

سيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية

وصرح أحمد كمال، المتحدث ‏الرسمي للوزارة، معاون الوزير، بأنّ السيارات ‏المتنقلة تعمل جنبا إلى‎ ‎جنب مع المجمعات الاستهلاكية، لتوفير السلع ‏الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وتتمركز في الميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير ‏احتياجات المواطن من السلع.‏