مستفيدو «تكافل وكرامة» يواصلون صرف الدعم لليوم الثالث على التوالي

يواصل مستفيدو تكافل وكرامة، البالغ عددهم أكثر من 14 مليون فرد -3.8 مليون أسرة- صرف الدعم النقدي لليوم الثالث على التوالي، إذ أكدت التضامن على موقعها الرسمي، أن هناك 2 مليون و108 آلاف و343 مستفيدا من الدعم النقدي «تكافل»، ومليون و328 ألف و884 مستفيدا من الدعم النقدي «كرامة»، بالإضافة إلى 364 ألف و687 مستفيدا من الضمان الاجتماعي.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية الصرف

أشارت وزارة التضامن، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنه يمكن للمتستفيدين الصرف على مدار الشهر كاملا، من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كما يجرِ متابعة سير عمليات الصرف، والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

قيمة الدعم الشهرى لـ«تكافل وكرامة»

وأوضحت التضامن، أن قيمة الدعم النقدى، تزيد على المليار ونصف شهريًا، مشيرة في تقرير لها، إلى أنه يجرِ توزيع الدعم الشهري كالتالي:

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

- صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3.7 مليار جنيه عام 2014، إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها نحو 500%.

71% نسبة الإناث المسجلة بأسمائهم البطاقات

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 4.5 مليون، بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر، إلى جانب أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 71%، في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28.5%.