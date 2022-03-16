كورال «كفر الشيخ» يشارك بفرق موسيقية في الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي

تألق فريق كورال جامعة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، ضمن فعاليات الملتقى الفني والمقام حاليا بجامعة جنوب الوادي، تحت شعار «معا لإحياء الموسيقى العربية»، وذلك برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة بإدارة النشاط الثقافي والفني بفريق منتخب الجامعة للكورال في برامج اليوم الثاني للملتقى الفني التاسع عشر لشباب الجامعات الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي.

مشاركة جامعات مصرية وعربية

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، عبر بيان صادر اليوم، إن المسابقة والتي تنظمها جامعة جنوب الوادي، تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 مارس الحالي، وذلك بمشاركة جامعات مصرية وعربية، تحت شعار «معا لإحياء الموسيقى العربية»، وذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وسط حضور طالبي كبير.

وأضافت الدكتورة أماني، أن فريق كورال جامعة كفر الشيخ قدم أغنيات من الزمن الجميل لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وعبد الحليم حافظ، بتدريب وقيادة المايسترو الدكتور سهير مجدي وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إشادات بمواهب كورال الجامعة

وأكدت على إشادات الحضور بأداء ومواهب وإجادة فريق الكورال للجامعة، حيث ظهر التفوق الفني في إتقان أداء الفقرات المقدمة والأغاني الذي يرقى إلى الاشتراك في المسابقات الإقليمية والدولية.

من جانبها أعربت الدكتور سهير مجدي، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادتها باهتمام إدارة الجامعة بالدعم الكامل الذي يمنحه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة للطلاب للنهوض بهم أكاديميًا واجتماعيًا وصحيًا، وكذلك تذليل أي صعاب قد تواجههم.