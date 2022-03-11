تفاصيل جلسة إحالة أوراق المتهم بقتل «شهد» ضحية الشرف بالمنوفية للمفتي

قررت محكمة جنايات وادي النطرون، في واقعة مقتل الطالبة شهد المعروفة بـ«ضحية الشرف»، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، والنطق بالحكم في جلسة 4 أبريل المقبل، وسط حالة من الفرحة بين أسرة الطالبة اللذين حضروا الجلسة الثانية التي شهدت القرار بعد سماع مرافعة الدفاع.

فرحة أهالي الطالبة شهد وحسرة وبكاء المتهم

وسادت الفرحة بين أسرة الطالبة شهد، وانطلقت الزغاريد والبكاء عقب إعلان هيئة المحكمة قرار إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، وردد الحضور: «حق شهد عاد»، حاملين لافتات عليها صور الطالبة شهد، التي قتلت دفاعا عن شرفها، وفي المقابل، انهار المتهم عقب قرار هيئة المحكمة، وأجهش في البكاء بشدة.

والدة شهد: حق بنتي عاد

وقالت والدة الطفلة شهد، لـ«الوطن»، إن المتهم حاول الخداع بادعائه بأنه يقوم بالعطف على «شهد» ومساعدتها ماليا، فرغم أنها تربت يتيمة إلا أنها قامت بتربيتها أفضل تربية، مضيفة أن المتهم حاول اغتصابها ولكنها قاومته حتى قام بقتلها خوفا من أن تفضحه، مؤكدة أن القرار يشفي غليلها: «ارتحت وحق بنتي عاد» .

وقال عبدالرحيم كمال الشماوي محامي أسرة الطالبة شهد، لـ«الوطن»، إن هيئة المحكمة طبقت العدالة الناجزة، وصدر القرار في القضية من الجلسة الثانية مباشرة، بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع، وقبلها مرافعتي، وكذلك أمر الإحالة، مؤكدا أن المتهم اعترف في التحقيقات تفصيليا بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة الطفلة بعد قتلها.

وسادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية ساقية المنقدي، مسقط رأس الطالبة شهد والمتهم، بعد أن عاشوا تفاصيل صادمة من اختفاء الطالبة شهد، ثم العثور على جثتها في اليوم التالي لاختفائها، والمفاجأة كانت أن المتهم هو صديق والدها المتوفي، وقتلها بعد دفاعها عن شرفها فقام بقتلها خوفا من أن تفضحه.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في حل لغز القضية التي شغلت الرأي العام في محافظة المنوفية والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، وقال إنه استدرجها إلى منزله لمساعدتها ماليا وحاول التعدي عليها، وقام بقتلها خنقا، وأحرق شنطة مدرستها وألقى الجثة بجوار المدرسة.