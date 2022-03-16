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محمود مسلم

ضبط 95 كيلو بانجو وحشيش في بلبيس بالشرقية

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الأربعاء 16 مارس 2022
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتاجر في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

المضبوطات

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته «بندقية آلية، طبنجة، خزينة آلية، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 90 كيلو جرام لمخدر البانجو، 4,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول».

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات