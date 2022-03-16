ضبط 5.5 طن دقيق وأرز في حملة للتصدي للجرائم التموينية بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 5.5 طن دقيق وأرز

تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لتخزينه كميات كبيرة من السلع الأساسية «دقيق فاخر وأرز» داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها بالأسواق لرفع أسعارها بالمخالفة للقانون، وبحوزته 3 أطنان دقيق أبيض فاخر و2500 طن أرز، معبأة داخل أجولة وجميعها بدون فواتير أو مستندات ومجهولة المصدر.

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أيضا تم ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، عن طريق تعبئة السكر الحر داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها بقصد طرحها للبيع بالأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين، وضُبط بحوزته 42 بالتة من السكر بإجمالي 840 عبوة مدون عليها الوزن، ناقصة 1 كيلو جرام عن الوزن المدون عليها.

كما تم ضبط سائق يستقل سيارة حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته 1140 طن زيت طعام داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبه شوائب وتغير في الخواص الطبيعية، لمزاولته نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مستخدما السيارة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.