ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما موادا مخدرة بالقاهرة والجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرتي قسم شرطة السلام أول بالقاهرة – مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مديريتي أمن القاهرة - البحيرة، تم توجيه حملة استهدفت ضبط تلك العناصر، التي أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 23 طربة لمخدر الحشيش

ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته «23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2٫300 كيلو جرام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جراما – كمية من بذور نبات القنب المخدر– عدد من أقراص عقار التامول المخدر – كمية من مسحوق مادة البارلستامول– 8 قطع صغيرة الحجم يشتبه في كونها آثرية – عدد من الطلقات النارية – مبالغ مالية أجنبية – محلية – مبلغ مالي مزور – ميزان حساس – 2 هاتف محمول».

مليون جنيه قيمة المواد المخدرة

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته «120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫150كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1٫100٫000 جنيه تقريبًا.