انتهاء فصل الشتاء بعد أسبوع.. متى يجب تخفيف الملابس؟

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء رسميا، ولكن مع استمرار برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في بعض المناطق، يتساءل العديد من الأشخاص عن الوقت المناسب الذي يمكن أن يخففوا فيه ملابسهم ويستغنون عن الملابس الشتوية الثقيلة.

بدورها علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاتها لـ«الوطن»، على التساؤلات المتعلقة بشأن موعد تخفيف الملابس الشتوية، لافتة إلى أن مصر تعيش أجواء شتوية شديدة البرودة خلال الأيام الحالية.

موعد انتهاء الشتاء وتخفيف الملابس

وشددت «منار» على عدم تخفيف الملابس في الوقت الحالي، إذ أن الطقس متقلبا ودائما ما يكون باردًا ليلا، لذا لا يجب الانخداع بالدفء الذي ستشهده البلاد في ساعات النهار في بعض الأيام، موضحة أن الحديث عن تخفيف الملابس لا يجب أن يكون قبل بداية شهر مايو.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء ينتهي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس، ليبدأ بعده فصل الربيع الذي يعرف بالتقلبات الجوية التي تحدث خلاله، كما تسود الأجواء الباردة ليلا خلال النصف الأول من فصل الربيع وفق قولها.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 16 08

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 18 09

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 20 10

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.