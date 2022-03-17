حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 17-03-2022 مهنيا وعاطفيا

يحبها الكثيرون ويحرصون على متابعتها، فيصبح حظك اليوم وما يخبرهم به الطالع شيئًا أساسيًا في يومهم، وقد يصل لحد الجنون فيتأثرون به ويصدقونه ويتحكم في يومهم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار حالة الجدل التي تخلقها الأبراج، تستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 17-3-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تعمل في صمت، إذ تجد أمامك مسائل دقيقة وحساسة لذا يجب عليك بحثها في هدوء.

حظك اليوم برج الحمل 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك القيادة والتحرك ببطء اليوم وتجنب السرعة تماما حفاظا على سلامتك، كما يجب عليك أن تتأنى وتفكر كثيرا في أقوالك مع الأحباب، إذ يتنافر القمر ونبتون اليوم مما قد يعرضك لبعض المشاكل.

حظك اليوم برج الثور 17-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الثور، فيشعرون اليوم بطاقة ويمدك وجود الشمس بمنزل المشروعات، بطاقة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها جيدا.

حظك اليوم برج الثور 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

تعيش اليوم أجواء مميزة مع الحبيب حيث يتواجد القمر في منزل الحب وهو ما يصب في صالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-3-2022 على الصعيد المهني

ابتعد اليوم عن الانفعال وتجنب العناد، فالقمر ونبتون معاكسان اليوم مما يجعلك متحفزا وعليك بالصبر قليلا.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم للشعور بالملل فهذا قد يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة تندم عليها فيما بعد.

حظك اليوم برج السرطان 17-3-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تثبتك أنك الشخص المثالي وتؤدي واجبك باقتدار ويساعدك الوضع الفلكي في ذلك ويكون داعم لك.

حظك اليوم برج السرطان 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم على المستوى العاطفي بالنسبة لمواليد برج السرطان يكون مميزا كثيرا، فوجود القمر في منزل العلاقات يضع أمامك فرصة للقاءات اجتماعية وعاطفية تشعرك بالسعادة.

حظك اليوم برج الأسد 17-3-2022 على الصعيد المهني

كن حريصا على أموالك وادرس حالتك المادية كثيرا، فالقمر ونبتون متنافران في منزلي المال اليوم لذا عليك الانتباه لحقوقك وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الأسد 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعطي وعود اليوم وفق ما ينصحك به الفلك وتأن في أقوالك كثيرا قبل التلفظ بها.

حظك اليوم برج العذراء 17-3-2022 على الصعيد المهني

يساعدك وجود القمر في برجك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم برج العذراء 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في خطف القلوب ولفت الانتباه وبسحرك رغم مرورك ببعض الضغوط.

حظك اليوم برج الميزان 17-3-2022 على الصعيد المهني

اعتن بصحتك جيدا اليوم، فالقمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة لذا يجب عليك الحرص ومراجعة سلوكك الصحي وما تتناوله من أطعمة.

حظك اليوم برج الميزان 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتحدث مع أي أحد، فقط من تثق بهم فقط، ولا ترفض نصيحة المخلصين، ولا تتسرع في انفعالاتك مع شريكك.

حظك اليوم برج العقرب 17-3-2022 على الصعيد المهني

يوجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم مما يساعدك على التألق ويمنحك السعادة كثيرا.

حظك اليوم برج العقرب 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

تستفيد اليوم من المخلصين وتأخذ من خبراتهم ونصائحهم.

حظك اليوم برج القوس 17-3-2022 على الصعيد المهني

احذر اليوم من بعض المواقف، فوجود القمر في وضع معاكس، يحتم عليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام دون حدوث مشاكل أو أزمات.

حظك اليوم برج القوس 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

حاول الابتعاد اليوم عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا.

حظك اليوم برج الجدي 17-3-2022 على الصعيد المهني

تزداد اليوم ثقتك بنفسك، كما تجد الفرص المناسبة وتهتم بدراسة أمر يشغلك ويكون اليوم مميزا على الصعيد المهني حيث يوجد القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج الجدي 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بسحر وجاذبية وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب وتخفف عنهم ما يمرون به.

حظك اليوم برج الدلو 17-3-2022 على الصعيد المهني

احترس اليوم والتزام الكتمان وخذ احتياطاتك وحذرك، فالقمر ونبتون متنافران في منزلي المال لذا عليك الانتباه إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم برج الدلو 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

اعتن بأقوالك جيدا، ووجود فينوس في منزل العلاقات يساعدك على التأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 17-3-2022 على الصعيد المهني

انتبه اليوم لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.

حظك اليوم برج الحوت 17-3-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب العناد مع شريكك اليوم وحاول أن تلبي ما ينتظره منك وترضيه.