تطورات الحالة الصحية للكاتب مجيد طوبيا بعد نقله للرعاية المركزة

كشف الكاتب فتحي سليمان، تطورات الحالة الصحية للكاتب الكبير مجيد طوبيا، بعد نقله إلى المستشفى أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وأضاف فتحي سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أصيب الكاتب مجيد طوبيا أمس بجلطة في المخ، وتمكنا من نقله إلى مستشفى سان بيتر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تم إدخاله إلى الرعاية المركزة، منذ صباح أمس، ونتابع حالته مع الأطباء على مدار الساعة.

وأشار «سليمان» إلى أن نقابة اتحاد الكُتاب تتكفل بتغطية نفقات العلاج للكاتب مجيد طوبيا، كما يتابع مكتب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تطورات الحالة الصحية للكاتب الكبير وباهتمام كبير، ويلقى الكاتب رعاية على أعلى مستوى خلال تواجده في المستشفى.

أبرز المعلومات عن الكاتب مجيد طوبيا

ومجيد طوبيا كاتب روائي وسيناريست صدر له العديد من الأعمال، مولود في 1938 في محافظة المنيا، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج السينمائي عام 1972، بدأ مسيرته في الكتابة منذ أكثر من الستينات، حيث صدرت مجموعته القصصية الأولى «فوستوك يصل إلى القمر» عام 1967، وقدمت لها الناقدة والمفكرة الكبيرة الدكتورة سهير القلماوي.

انجازات صاحب أبناء الصمت

من بينها روايات: تغريبة بني حتحوت، والرواية (مختارة ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين) دوائر عدم الإمكان، غرفة المصادفة الأرضية، إضافة إلى المجموعات القصصية: الأيام التالية، خمس جرائد لم تقرأ، ومسرحية بنك الضحك الدولي مغامرات عجيبة (كتاب للأطفال) وغيرها، كما كتب السيناريو لأفلام: أبناء الصمت، حكاية من بلدنا، قفص الحريم.

ونال «طوبيا» وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1979، وأعادت مؤسسة بتانة في 2019 نشر ثلاثة أعمال من إبداعاته هي (أبناء الصمت، وريم والبراري المستحيلة، وخمس جرائد لم تقرأ).