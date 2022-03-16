انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

انطلقت الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي، لعام 2022، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، أمس، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

عدد البهائم الملقحة في أول يوم

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، مشيرًا إلى أنه في أول أيام الحملة جرى تحصين 158 ألف و787 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 86 ألف و291 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و466 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز.

تنفيذ عدة حملات خلال العام

وأوضح «محمود» أنه جرى تحصين 157 ألف و167 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 84 ألف و941 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و196 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفذ العديد من الحملات خلال العام لتحصين المواشي، مناشدًا السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.