مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022.. اعرف يوم قبضك

عند الاقتراب من نهاية الشهر، يبدأ المواطنون في البحث عن موعد صرف المرتبات الخاصة بهم؛ أملا في الحصول على الراتب الشهري مبكرا لسد الاحتياجات الأساسية من متطلبات الحياة، ومع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر مارس للموظفين والعاملين بالدولة، أعلنت وزارة المالية في كتاب دوري لها موعد صرف مرتبات شهر مارس من عام 2022.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022، وفق ما أعلنته وزارة المالية كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022

أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر مارس 2022، الأربعاء 23 مارس؛ ليتم صرف المرتبات على مدار 4 أيام متتالية، وهي:

الأربعاء 23 مارس

يتمّ صرف مرتبات مارس يوم الأربعاء للوزارات التالية: «البترول، السياحة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف».

مديريات الخدمات بالمحافظات: «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الطرق والنقل، والشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة».

هيئات مستقلة أو جهات: «مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمانة العامة لمجلس الأمن، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني».

الخميس 24 مارس

وزارات المالية، الشباب والرياضة، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي.

مديريات الخدمات بالمحافظات: «دواوين عموم المحافظات: مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، والتربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة».

هيئات مستقلة: «رئاسة الجمهورية، مجلس الوزاراء، الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معهد الخدمات المالية، القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات».

على أن يتمّ تخصيص يومي الأحد والإثنين 27 و28 مارس لصرف مرتبات جميع الوزارات.