أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 12-3-2022

تباينت أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق اليوم السبت الموافق 12 مارس، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار البصل والطماطم والبسلة والجزر والقلقاس والفاصوليا والخيار وغيرها من الخضروات المختلفة بشكل يومي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لوضع ميزانية الشهر الكريم وتخزين الخضروات.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات، نستعرض الأسعار اليوم السبت، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- سعر كيلو البصل بين 2.5 جنيها و4 جنيهات.

- سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر الملوخية بين 7 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر كيلو البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات.

- سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر كيلو الفلفل الأصفر بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر الفلفل الأحمر بين 12 و16 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر الباذنجان الرومي 12 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما اختلف سعر كيلو الباذنجان العروس بين 7 و10 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات.

- سعر الكيلو جرام من الجزر 5 جنيهات.

- اختلف سعر الليمون في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، اليوم السبت الموافق 12 مارس الحالي.

سعر الطماطم اليوم

- سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليوم بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن اليوم السبت 12 مارس الحالي.

سعر الثوم في الأسواق

وتهتم ربات البيوت بمعرفة سعر كيلو الثوم في الأسواق في الوقت الحالي، كي تقوم بتخزينه لباقي العام، ويتراوح سعر كيلو الثوم بين 10 و25 جنيهًا للكيلو الواحد، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق.