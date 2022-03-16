«شعبة المخابز» نرفض مقترح بيع الخبز المدعوم بـ«الكيلو» لهذا السبب

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يؤيد مقترح بيع الخبز المدعم بالكيلو وضد الفكرة، خاصة أنها لم تكن الأولى من نوعها بل عٌرضت منذ أربع سنوات تقريبًا، وتم رفضها من قبل المسؤولين، وكان لديهم حق في هذا الأمر.

وأوضح «حماد» أن بيع العيش بالكيلو يستلزم تهوية العيش، ثم وضعه في أكياس بينما الخبز المدعم يتم بيعه ساخنا، لكنه في الوقت ذاته أبدى تأييده وموافقته على بيع الخبز السياحي بالكيلو.

ضعف الرقابة على السلع والأسواق وراء ارتفاع الأسعار

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن استغلال بعض التجار الأزمات الحالية لرفع الأسعار يأتي بسبب رئيسي في ضعف الرقابة على السلع والأسواق، مناشدًا إلغاء فكرة الوسيط بين الدولة وأصحاب المخابز، من أجل خفض أسعار الخبز السياحي بشكل كبير.

وأوضح أن هناك اجتماعًا وشيكا بين وزير التموين، والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وشعبة المخابز لبحث حل أزمة الخبز الحر.

مخزون استراتيجي آمن لمدة 6 أشهر بل تصل لـ12 شهرا لبعض السلع

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك وفرة كبيرة في السلع، وهناك مخزون استراتيجي آمن لمدة 6 أشهر، بل تصل لـ 12 شهرا لبعض السلع، مناشدًا المواطنين عدم التكالب على تخزين السلع، لأنها تتراجع خلال الأيام المقبلة في الدواجن والزيوت.

ولفت إلى أن البلاد تمتلك اكتفاء ذاتيا من الأرز، والبنجر، وقصب السكر، وأسعار الخضراوات والفاكهة بدأت تتراجع بالأسواق.

أسعار البيض تتراجع اليوم 5 جنيهات للكرتونة الواحدة

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة في نفس القناة، أن أسعار البيض تراجعت اليوم 5 جنيهات للكرتونة الواحدة، ومن المتوقع تراجع كرتونة البيض خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن توفير لحوم سودانية بـ 95 جنيها للكيلو بمعرض«أهلًا رمضان».

وتابع أن الدولة تعمل وفقًا لاستراتيجية جيدة لتوفير السلع، وتحفيز المزارع على الإنتاج المحلي، وتوريد المحصول للدولة، وهناك نحو 4 ملايين طن قمح تدخل للصوامع المصرية التابعة لوزارة التموين.