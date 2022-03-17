حظك اليوم برج القوس الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قلبه الكبير وكرمه الشديد مع المحيطين به، جعل مولود برج القوس شخصية محبوبة، لديها قدرة كبيرة على الإدارة القوية، والتي تساعده على أن يكون زعيما بالفطرة، كما أنه شخصية مغامرة بطبعها، يحرص دائما على تجربة كل ما هو جديد، ولا يحب تكرار يومه وقضاء وقت روتيني، ويحب السفر والتنقل من مكان لآخر والاستكشاف، ما يجعله يملك طبيعة مرحة بشكل كبير.

مولود برج القوس لديه أيضا قدرة كبيرة على الصبر وانتظار الأشياء، ولا يتسرع في اتخاذ القرارات على الإطلاق، ولكنه يتأنى، ما يجعله يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، حتى يساعده ذلك على الوصول للقرار الصحيح، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك، وعليك أن تبقى ساكنا، وأن تتعامل بحذر.

برج القوس والحب

مشاعره المتوهجة، تجعل من مولود برج القوس شخص عاطفي بشكل كبير، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية، ويحب إجراء المغامرات الجديدة مع شريك حياته، كما أنه يعشق الأجواء الممطرة والتي تميل إلى الشتاء.