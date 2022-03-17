حظك اليوم برج الجدي الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حب الاستقرار جعل من مولود برج الجدي شخصية مسئولة بشكل كبير عن العائلة، إذ يخلص دائما لأصدقائه، ويسعى إلى تحقيق أحلام المحيطين به، وشخصيته الجادة تدفعه إلى وضع الحدود خلال تعاملاته مع الآخرين.

مولود برج الجدي لا يحب التعامل مع الأشخاص الفضولية على الإطلاق، فهو إنسان عاطفي، يرتبط بذكريات طفولته بشكل كبير، وعلى الرغم من إصراره في اتخاذ القرارات، إلا أنه عادل في الحكم على غيره.

ويستطيع مولود برج الجدي الوصول إلى ما يحلم به وتحقيق أهدافة بسهولة ويسر، ويساعده على ذلك ولاءه الكبير في العمل، فهو يبحث بشكل يومي عن الحظ الخاص به، لذلك نقدم لمولود هذا البرج حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك.. تلتقط الفرص وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا، وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب، وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

برج الجدي والحب

ليس بالأمر السهل على أي من الأشخاص أن يفوز بقلب مولود برج الجدي، ولكنه عندما يقع في الحب، فهو يحرص على تقديم ما لديه من جهد ومال ووقت لشريك حياته، ولا يبخل عليه بشيء على الإطلاق.