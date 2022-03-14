طقس السويس اليوم: غائم شديد البرودة وتحذيرات من انخفاض الحرارة ليلاً

شهدت محافظة السويس اليوم الاثنين طقساً بارداً منذ الصباح، مع انتشار الغيوم الكثيفة المحملة بالأمطار ونشاط للرياح مختلفة الشدة بين متوسطة وخفيفة، وغابت الشمس عن السطوع معظم ساعات النهار.

انخفاض الحرارة 4 درجات

وشهدت محافظة السويس ليلة قارسة البرودة، انخفضت خلالها درجات الحرارة بصورة لم تشهدها المدينة من قبل، وتراوحت ليلة أمس بين 4 و6 درجات مئوية، كما ارتفعت نسبة الرطوبة لتصل إلى 75 %، مع نشاط للرياح الباردة التي انعكست على المتواجدين فى الشوارع ليلاً، حيث ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.

تحذيرات خبراء الأرصاد من انخفاض الحرارة ليلاً

وتضمنت تحذيرات الهية العامة للأرصاد، استمرار موجة البرودة الشديد ليلاً، مع تعرض العديد من المناطق لطقس بارد نهارا، منها السويس التي من المتوقع سقوط الأمطار فيها بنسبة 10%، فضلاً عن تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة بطقسها ليلاً، لتصل إلى نحو 6 درجات مئوية، وهناك توقعات بأن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار 14 درجة مئوية.

طقس السويس اليوم الاثنين

سجلت القراءات الخاصة بطقس السويس اليوم الآتي:

- نسبة الرطوبة 40%.

- درجة الحرارة 13 درجة مئوية.

- فرص سقوط أمطار بنسبة 2%.

- سرعة الرياح سجلت 24كم / ساعة

توقعات الأرصاد عن حالة البحر الأحمر

توقع خبراء الطقس أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ومضطربة وتصل ارتفاعات الأمواج بين متر ونصف المتر ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.