وفد ياباني يزور مدرسة في كفر الشيخ ويشيد بالتفاعل بين الطلاب والمعلمين

أجرى وفد ياباني، زيارة إلى المدرسة اليابانية في إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث ثمّن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، التفاعل بين المعلمين والطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بإبشان، ونجاح الزيارة البحثية للوفد الياباني بمشاركة وفد من 3 مدارس من بعض المحافظات.

تشجيع الطلاب على المشاركة في المعارض المنتجة

كما ثمّن افتتاح وزارة التربية والتعليم، للمعارض المنتجة لتشجيع الطلاب على المشاركة، حيث شهدت المدرسة اليابانية بإبشان زيارة بحثية لمجموعة من الخبراء اليابانيين ومسؤول التوكاتسو والدعم التعليمي بوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والدكتور عادل حجاج مدير إدارة بيلا، ومصباح عسكر، مسؤول المدرسة المصرية اليابانية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة.

وشارك في الزيارة البحثية وفد من 3 مدارس يابانية، وهي: «المحلة - سمنود - ميت غمر»، ومسؤول وحدة التطوير والمسؤول الأكاديمي بوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول بالمدرسة، مثنيا على سير العملية التعليمية وتطبيق أنشطة التوكاتسو داخل المدرسة.

افتتاح معرض المدرسة المنتجة لمدارس بغرب كفر الشيخ

كما افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المدرسة المنتجة لمدارس الإدارة التعليمية غرب كفر الشيخ، بمجمع هدى شعراوي للتعليم الأساسي، ضمن أنشطة وفعاليات المدارس المنتجة على مستوى المديرية.

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام بالمديرية، وهالة النواصرة، مدير الإدارة، وإيهاب الليبيشي، وكيل الإدارة، ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارة والتوجيهات الفنية وعدد من مديري مدارس الإدارة المشاركة في تنظيم المعرض.

وأكد محمد عبدالله، وكيل تعليم بكفر الشيخ، أنّ المعرض يهدف إلى المساهمة في ربط المدرسة بالبيئة المحيطة وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، إضافة إلى خدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلي بما يساهم في تكوين شخصية الطلاب وإعداد جيل من رجال الأعمال، مشيرا إلى أنّ المعرض يتضمن عرض أجود منتجات الطلاب المشاركين في جميع أنواع المشروعات الإنتاجية، والخدمية والتسويقية، لبعض مدارس الإدارة لشهر رمضان المعظم، وعيد الأم.