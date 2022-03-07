كوريا الجنوبية توقف التعامل مع «المركزي الروسي».. وبوتين يجند المرتزقة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، وقف التعامل مع «البنك المركزي الروسي»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز»، للانباء، فيما حضت اليابان، رعاياها على تجنب السفر إلى موسكو.

وتعتزم نيوزيلندا، فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، «جاسيندا أرديرن»، إنّ العقوبات ستمنح البلاد القدرة على تجميد الأصول الروسية.

نيوزيلندا..مشروع قانون بفرض عقوبات على روسيا

وأشارت نيوزيلندا، إلى أنها ستطرح مشروع قانون بفرض عقوبات هي الأولى من نوعها على روسيا، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي، «سكوت موريسون»، إنه بإمكان الصين أن تقوم بدور كبير لوقف القتال في أوكرانيا.

وطالب موريسون، الصين بالانضمام للدول الغربية وإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما دعا رئيس الوزراء الأسترالي، «بكين»، إلى فرض عقوبات على روسيا، فيما طالبت الصين، واشنطن بعدم صب الزيت على النار بشأن أوكرانيا.

غارات روسية على مواقع في مدينة «أوديسا»

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية شنت غارات على مواقع في مدينة «أوديسا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية، أن واشنطن زودت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمعدات اتصال مشفرة.

من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، أمس الأحد، أنّ بلادها ستقرر ما إذا كانت ستلغي عدم ارتباطها بسياسة دفاع «الاتحاد الأوروبي»، في استفتاء يتم في 1 يونيو المقبل، وقالت في مؤتمر صحفي، إنّ الحكومة تدعو مواطنيها بوضوح شديد إلى إلغاء الاستبعاد من سياسة الدفاع، وأضافت المسؤولة الدنماركية، أن موسكو بشرت بعصر جديد وواقع جديد، موضحة أن صراع أوكرانيا ليس فقط في أوكرانيا.

رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بـ زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2%

وتعهدت فريدريكسن، بزيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، تماشيا مع متطلبات عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واصفة ذلك بأنه أكبر استثمار في العقود الأخيرة.

وأشار مسؤول أمريكي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إن بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا، مضيفة أن موسكو جندت مؤخرا مقاتلين سوريين لدخول مناطق سكنية أوكرانية.

روسيا تجند سوريين من ذوي الخبرة للقتال في أوكرانيا

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن روسيا تجند سوريين من ذوي الخبرة في حرب الشوارع للقتال بأوكرانيا، فيما قالت وكالة «تاس» الروسية، إن القوات الأوكرانية قصفت «لوجانسك» بصواريخ جراد.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إنّ واشنطن جهزت فرقا لمواجهة الهجمات السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا.

اقتصاديا، جرت مباحثات أمريكية أوروبية يابانية، لحظر استيراد النفط الروسي، فيما شككت شركة «إنجي»، الفرنسية في قدرة «الاتحاد الأوروبي» على إيجاد بديل عن الغاز الروسي.

وكانت السفارة المصرية في بوخارست، أعلنت في وقت سابق، أن موعد مغادرة طائرة الإجلاء الثانية من مطار «هنري كواندا»، الدولي ببوخارست، كان من المقرر أنّ يكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

سفارة مصر في بوخاريست: لا يلزم لصعود طائرة الإجلاء حمل شهادة تطعيم

وأشارت السفارة في تنبيه هام جدا نشرته، أمس الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه لا يلزم للصعود على متن طائرة الإجلاء حمل الراكب شهادة تطعيم أو تقديمه نتيجة اختبار «كوفيد»، سلبية.