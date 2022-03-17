افتتاح معرضين لـ«أهلا رمضان» في قنا.. أسعار مخفضة تناسب الجميع

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم، معرضين لـ«أهلا رمضان» بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية، في شارع حي المصالح ومنطقة ميدان الساعة، ضمن 11 معرضا على مستوى المحافظة، تنفذها الغرفة التجارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بقنا، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

معارض أهلا رمضان تهدف لرفع المعاناة عن المواطنين

وأوضح محافظ قنا، أنّ معارض «أهلا رمضان» تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وكذلك بيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر، وجميع مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية، بفتح أكبر عدد من منافذ السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان في عدد كبير من المحافظات، والتي تعمل على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ورسالة طمأنينة للمواطن ومحاربة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، وبالتالي يجعل التجار يخفضون أسعارهم وينتج عنه ضبط منظومة الأسعار في الأسواق.

افتتاح 11 معرض «أهلا رمضان» في قنا

وأضاف «الداودي» أنّ المحافظة بصدد افتتاح 11 معرضا على مستوى مراكز المحافظة التسعة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك فيها عدد كبير من شركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية، وبذلك ستتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ما سيضبط آليات السوق، وسينعكس ذلك على انتعاش حركة البيع والشراء ومن ثم سيستفيد به المواطنين بشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية.