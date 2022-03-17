مصرع طالب في «أسانسير الموت».. سقط به من الطابق السابع

لقي شخص مصرعه إثر سقوط «أسانسير» إحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

سقوط أسانسير من الدور السابع

وأبلغ الأهالي إدارة النجدة، بسقوط أسانسير إحدى العمارات السكنية الواقعة في آخر شارع المصنع بتقسيم الشرطة بمدينة كفر الشيخ، وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبيّن مصرع «أحمد السيد زايد»، 26 عاما، طالب بالمعهد العالي للكمبيوتر، نتيجة سقوط الأسانسير به من الدور السابع في العمارة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام عبر سيارة إسعاف.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بشأن بلاغ من الأهالي بسقوط مصعد إحدى العمارات السكنية في آخر شارع المصنع بتقسيم الشرطة، فوجّه بانتقال دورية شرطة لمكان الحادث، وتبيّن أنّه وقع بعمارة سكنية في آخر شارع المصنع بتقسيم الشرطة.

الشاب توفي متأثرا بإصابته ونقل الجثمان للمشرحة

كما تبيّن وفاة الشاب متأثرا بإصابته بعدما سقط به الأسانسير من الدور السابع، وجرى تحرير محضر بقسم شرطة كفر الشيخ، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وفي وقت سابق، أصيب شخصان إثر سقوط «أسانسير» - مصعد مستشفى الجمعية الشرعية الخيري بمدينة كفر الشيخ، ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وأُبلغت الجهات المختصة بالحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.