إصابة شخصين سقط بهما «أسانسير مستشفى» بكفر الشيخ

أصيب شخصان، إثر سقوط «أسانسير» أو مصعد مستشفى الجمعية الشرعية الخيري بمدينة كفر الشيخ، ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وأُبلغت الجهات المختصة بالحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأبلغ مسؤولو مستشفى الجمعية الشرعية الواقعة بالقرب من مزلقان الشرعية بكفر الشيخ، غرفة علميات مديرية الشؤون الصحية، وعمليات إسعاف المحافظة، بسقوط مصعد المستشفى بشكل مفاجئ، حيث جرى الدفع بسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة شخصين جرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.

إصابة 4 في تصادم سيارتين

وأُصيب، أمس، 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، بمدخل قرية أبوعمر التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، بمدخل قرية أبوعمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وجميع المصابين من قرية متبول.