ضبط 188 قطعة سلاح و214 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط الأسلحة

في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما، وذلك على النحو التالي:

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20 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

20 بندقية خرطوش.

5 طبنجات.

142 فرد محلي.

1311 طلقة مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

189 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 89 ألفا و315 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

374 حكم جناية.

26 ألفا و895 حكم حبس جزئي.

4 آلاف و329 حكم حبس مستأنف.

44 ألفا و963 حكم غرامة.

12 ألفا و754 مخالفة.

بالإضافة إلى ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 33 حادثا متنوعا.

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قضايا المخدرات

تم ضبط 214 قضية مخدرات، بإجمالي 223 متهما، تم خلالها ضبط الآتي:

178 ألفا و50 كيلو جراما من مخدر البانجو.

17 ألفا و40 كيلو جراما من مخدر الحشيش.

4 آلاف و458 كيلو جراما من مخدر الهيروين.

3 آلاف و640 كيلو جراما من مخدر الإستروكس.

1182 كيلو جراما من مخدر البودر.

1112 كيلو جراما من مخدر الشابو.

500 جرام من مخدر الهيدرو.

260 جراما من مخدر الآيس.

1335 قرصا مخدرا.

قضايا أخرى

نجحت وزارة الداخلية أيضا في ضبط:

30 متهما هاربا.

20 متهما بأعمال البلطجة.

348 دراجة نارية مخالفة.

25 ألفا و127 مخالفة مرورية متنوعة.

بالإضافة إلى إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينات 5 منهم.

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط:

3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

39 قضية في مجال الأمن العام.

1948 مخالفة مرورية متنوعة.

4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

بالإضافة إلى تنفيذ 248 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 18 ألف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18 ألفا و871 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2686 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

312 مخالفة السير بدون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائى.

22 مخالفة شروط التراخيص.

حملة أمنية بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما «لـ 8 منهم معلومات جنائية».

تنفيذ 7 آلاف و543 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 7282 شخص لعدم ارتداء الكمامات

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 7 آلاف و282 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7 آلاف و255 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 676 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 159 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 849 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات حرصا على سلامة المواطنين.