مصنعي القاهرة الجديدة:الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر على سلاسل الإمداد

قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إنّ الأزمة العالمية الواقعة حاليا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم بمختلف دول العالم نتيجة أزمة كورونا وغيرها ستؤثر بشكل كبير جدا على سلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.

تأخر سلاسل الإمداد العالمية

ودعا المهندس محمد عويضة في بيان صادر عن الجمعية اليوم إلى ضرورة منح مميزات ودعم ومساندة لكل القطاعات التي ترغب في التحول إلى الصناعة وتوفير الاحتياجات المطلوبة من التصنيع المحلي.

وأشاد المهندس محمد عويضة بقيام وزارة الصناعة بإعداد قائمة تضم 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج وهذا سيكون له دور كبير في الحد من زيادة الأسعار وتوفير العملة الأجنبية وتعميق الصناعة المحلية بالأساس.

ودعا عويضة إلى ضرورة الإفصاح عن المجالات والأنشطة الصناعية التي سيكون فيها فرص استثمارية أمام جمعيات المستثمرين والمصنعين بمختلف محافظات مصر .

توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مناسبة

وأشار عويضة الى ضرورة مساندة القطاع المصرفي للمشروعات الصناعية بتوفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مناسبة تساعده على توفير احتياجاته من خامات ومستلزمات إنتاج للصناعة مع وضع تصور لطرح حزم تمويلية متنوعة تناسب كل قطاع .

وأوضح المهندس محمد عويضة ان هناك العديد من المصانع بمختلف المناطق الصناعية تحتاج لعمل توسعات على الرغم من أن هناك العديد من الأراضي الصناعية ما زالت غير مستغلة ولم يتم سحبها .

وأكد أن البعض يتحايل على القوانين بإجراء تغيير بسيط من حيث إقامة مبنى أو ما إلى ذلك على الأرض الصناعية ويتقدم للحصول على إرجاء من التنمية الصناعية ويتم الموافقة عليه مقابل رسوم بسيطة وهذا الإجراء يتكرر لسنوات بنفس المكان وهو بمثابة تحايل من مالك الأرض لتسقيعها وبيعها بأسعار مبالغ فيها بعد ذلك .

وناشد «عويضة» ضرورة وضع مهلة محددة لمن لم يقم بالتشغيل الفعلي لمصنعه حتى يتم قفل باب التلاعب بشكل نهائي لأن المعنى في استيفاء الاشتراطات لعدم سحب الأرض الصناعية هو التشغيل الفعلي للمصنع وليس أي شيء آخر.