حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم للأبراج المختلفة من أكثر الأشياء التي يحرص محبو علم الفلك على متابعتها بشكل يومي، إذ يحرص كل برج على حده مطالعة الحظ اليومي الخاص به لتوقع ما سيمر به من أحداث مختلفة في يومه، وخصوصا أصحاب برج الحوت في أيامهم التي نعيشها الفترة الحالية، ويصل عدد الأبراج إلى 12 برجا.

وخلال السطور التالية تقدم «الوطن» ما يرغب المواطنين في مطالعته بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم الجمعة الموافق 18 مارس من عام 2022 لجميع الأبراج، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد

حظك اليوم برج الحمل 18-3-2022 على الصعيد المهني

احرص يا مولود برج الحمل على أخذ قسطا من الراحة ولا تهمل في صحتك، فالقمر اليوم يتواجد في منزل الصحة.

حظك اليوم برج الحمل 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر رغبة كبيرة في الانعزال لا تترك ذاتك لهذا الشعور، ويرجع هذا الشعور إلى تواجد الشمس وعطارد في في تامنزل الثاني عشر.

حظك اليوم برج الثور 18-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لك للحصول على نصائح من الآخرين المحيطين بك، ويكون ذلك نتيجة لحرصك على تقديم ما لديك جهود.

حظك اليوم برج الثور 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

يطغى على أحاسيسك اليوم الشعور بالرضا، ما يساعدك على وضع كافة الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-3-2022 على الصعيد المهني

لا تتساهل على الإطلاق في أخطاء المحيطين بك في حقك، وحاول أن تسطر على انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن يلازمك الشكوك في علاقاتك بالمحيطن بك، فاحرص على مقاومة تلك الشكوك، ولا تدعها تسيطر عليك.

حظك اليوم برج السرطان 18-3-2022 على الصعيد المهني

يحرص المحيطين بك اليوم، على الاستماع جيدا لك، ما يدفعك لإظهار ما لديك من أفكار مبدعة.

حظك اليوم برج السرطان 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

لديك قوة كبيرة اليوم للرد على جميع المواقف التي يتعرض لها، فعطارد اليوم في منزلك.

حظك اليوم برج الأسد 18-3-2022 على الصعيد المهني

تأني اليوم في قراراتك الخاصة بحياتك المهنية، ولا تتسرع بها، واحرص على الانتباه لحقوقك بشكل جيد.

حظك اليوم برج الأسد 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

اجتهد اليوم حتى تستطيع المحافظة على اللباقة والتركيز جيدا في أقوالك.

حظك اليوم برج العذراء 18-3-2022 على الصعيد المهني

اهدأ اليوم عند التعامل مع الآخرين، فقد تميل إلى الانفعال والعصبية والتهور.

حظك اليوم برج العذراء 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد يدفعك تواجد الشمس في مواجهة برجك إلى الانفعال والغضب بشكل سريع، فاحرص على التأني في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان 18-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على تجنب إعلان خطط اليوم، ولا تتفاخر بنفسك على الإطلاق، فوجود القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال.

حظك اليوم برج الميزان 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتنافر برجك اليوم مع الشمس والقمر، ما يجعلك من الضروري أن تهتم بصحتك.

حظك اليوم برج العقرب 18-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على الوثوق في ذاتك بشكل كبير، فالقمر مكتمل في منزل الأصدقاء ويمدك بالطاقة.

حظك اليوم برج العقرب 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

الحب يساعدك على الإفصاح عن ما بداخله من مشاعر، كما يساعدك على عيش أجواء عاطفية.

حظك اليوم برج القوس 18-3-2022 على الصعيد المهني

القيم والمبادئ التي تحرص دائما على تطبيقها في حياتك، تجعل المحيطين بك يحترمونك كثيرا.

حظك اليوم برج القوس 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب خسارة علاقتك مع الأشخاص المقربين منك، ولا تتعامل بعدوانية معهم.

حظك اليوم برج الجدي 18-3-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة، وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم برج الجدي 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تتفهم مشاعر الآخرين، وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

حظك اليوم برج الدلو 18-3-2022 على الصعيد المهني

قد يكون لديك فرصة كبيرة اليوم للوصول لاستنتاجات مهمة، تدفعك لإجراء تجربة جديدة.

حظك اليوم برج الدلو 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزلك الثاني، وعليك أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأهل والأصحاب.

حظك اليوم برج الحوت 18-3-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك، وعليك أن تدرس الأمور بدقة، وكن كتوما.

حظك اليوم برج الحوت 18-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تفرض آراءك على شريك حياتك، وتجنب التصميم على رأيك، وخصوصا إذا كنت متزوجا.