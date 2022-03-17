حظك اليوم برج الحوت الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الحوت بأن مشاعرهم تتحكم في حياتهم، كما أنهم مبدعون بالفطرة، ومن أبرز المشاهير هذا البرج الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، والفنانة يسرا، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة.

ولأصحاب برج الحوت يستعرض موقع بوابة «الوطن» الراغبين في معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في إطار الخدمات الاخبارية في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الحوت على المستوى المهني، القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تنتبه لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي لمولود برج الحوت، إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره منك الطرف الآخر.

صفات رجل برج الحوت

رجل برج الحوت هو شخصية متواضعة خاصة مع من يعملون معه، كما أنه يبدع في العمل بسبب مشاعرة الفياضة، وهو يتميز بالذكاء الشديد، ولماح، ولكنه يعاني من مشكلة متكررة هي الكسل والخمول، ما يجعله يتعرض لكثير من المشكلات في العمل ومع أسرته وشريك حياته.