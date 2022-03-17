حظك اليوم برج الدلو الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الدلو ثباتهم الانفعالي وشديد الذكاء، لذلك تميز أصحاب هذا البرج في مختلف المجالات، ومن أبرزهم الفنانة الراحلة سعاد حسني، مروان خوري، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

ويستعرض موقع «الوطن» للراغبين في معرفة حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في إطار الخدمات الإخبارية في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى المهني، القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي لمولود برج الدلو، فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الآخرين، فقط اعتن اليوم بأقوالك.

صفات مواليد برج الدلو

ومن أبرز صفات مواليد برج الدلو، العطاء والكرم الزائد، كما أنه من الشخصيات الوفية والمخلصة، والمبدعة على المستوى العملي، وذلك بسبب استقلاليتهم وحبهم للاعتماد على أنفسهم، ويرفضون التحكم فيهم، لكن يعيبها أنها مترددة وكتومة خاصة فيما يتعلق بحياتها الشخصية فهي ترفض دائمًا الإفصاح عما يجول في خاطرها.