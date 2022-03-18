حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

ثقته الشديدة بنفسه تجعل من المحيطين بمولود برج العقرب يعتقدونه شخصية مغرورة كثيرا، ورغم حبه للتعرف على أشخاص جدد، إلا أنه يحب قضاء فترة من الزمن في عزله بمفرده ودون مصاحبة أي من الأشخاص الآخرين، كما أنه يبحث دائما عن الحقيقة، ولديه شخصية غامضة بشكل كبير، إذ أنه لا يحب أن يخترق أحد جدرانه، ويفضل أن يبقي جزء مخفي من شخصيته عن الآخرين، ما يجعلهم يرغبون في التعرف عليه بشكل أكبر.

وتعد العلاقة العائلية من أكثر الأشياء أهمية في حياة برج العقرب، كما أنه يحرص على تخصيص جزء كبير من الوقت لأصدقائه المحيطين به والمقربين منه، ويعاملون أصدقاءهم وكأنهم أفراد من العائلة، ويبحثون دائما عن الحظ اليومي لخاص بهم، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم برج القرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على التعبير عما بداخلك من مشاعر، وتعيش أجواء عاطفية حلوة.

الحب عند برج العقرب

طيبة قلب مولود برج العقرب تجعل منه شخصية عاطفية بشكل كبير، كما أنه يمتلك الكثير من الشغف في علاقته العاطفية مع الأشخاص الآخرين، ويحرص على مشاركة مشاعرة مع الطرف الآخر، ولا يخجل من الإفصاح عنها على الإطلاق.