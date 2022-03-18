حظك اليوم برج القوس الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

إرادته القوية في تحقيق الأهداف التي يحلم بها تجعل من مولود برج القوس شخصية ناجحة في حياته المهنية بشكل كبير، كما أنّ لديه شخصية مغامرة، يحب السفر والاستكشاف للثقافات الأخرى كثيرا، كما أنّه معروف بحبه للتغيير وتجديد الروتين، ويبحث دائما عن شريك له بستطيع مشاركته الاستمتاع بأوقاته، كما أنّ لديه قدرة كبيرة على الصبر عند انتظار الأشياء.

ورغم أنّه يتعرض للكثير من خيبات الأمل والعقبات والأزمات في حياته، إلا أنّ لديه شخصية مرحة بشكل كبير، إذ يحرص دائما على إضفاء أجواء الاسترخاء ونقل الطاقة الإيجابية للآخرين، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير لصاحب هذا البرج حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع الأحباب أو الأقارب.

الحب عند برج القوس

عندما يقع مولود برج القوس في الحب، يحرص على إسعاد شريك حياته، كما يحرص على تقديم كل ما يملك من جهد ومال ووقت في سبيل توفير الراحة للطرف الآخر، حتى وإن كانت تلك الأموال هي كل ما يملكه.