جامعة سوهاج تستعد لاستقبال أولمبياد الكليات المتخصصة بعروض فنية

تواصل جامعة سوهاج، استعداداتها لانطلاق أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، في الفترة من 17حتى 20 من مارس الجاري، بمشاركة 264 طالب وطالبة يمثلون 12جامعة حكومية، والذي ستقام فعالياته على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي القديم، وتنظمه وزارة الشباب والرياضية بالتعاون مع الجامعة، وذلك برعاية ودعم الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، وريادة كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

تدريب الطلاب بشكل احترافي ومتميز لأكثر من ثلاث أسابيع متتالية

وأكد الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على الأولمبياد، بجامعة سوهاج، انتهاء كل الاستعدادات التي ستنفذ خلال حفل الافتتاح، وتضم مشاهد وعروض فنية واستعراضات رياضية رائعة، حيث تم تدريب الطلاب بشكل احترافي، ومتميز لأكثر من ثلاث أسابيع متتالية تحت إشراف المدرب محمد الرز مصمم الاستعراضات واللوحات الفنية.

وأضاف «عبد الله» أنه تم توفير مسرح كبير في ملاعب المدن الجامعية، مخصص لألعاب الجمباز والحبل، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة، وجميع القائمين على هذا العمل، لدعمهم ومجهوداتهم المبذولة لتحقيق أكبر درجة من الرضا والسعادة خلال تنفيذ الفعاليات.

جامعة سوهاج تختتم فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني لضمان الجودة

وفي سياق آخر، اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني لضمان الجودة، تحت عنوان «ريادة الأعمال.. الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة في إطار معايير ضمان الجودة»، الذي أقيمت فعالياته أمس بمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وذلك بحضور كلا من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الدكتوره ثناء حسن نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، والدكتور نبيل نور الدين والدكتور أحمد عزيز رئيسي الجامعة السابقين، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة ومقرر المؤتمر .

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن فعاليات المؤتمر شتملت على مناقشة عدد 4 أطروحات عامة، بالإضافة إلى 27 ورقة عمل بحثية، انتهت توصياتهم إلى تطوير عدد من المبادرات الجامعية في إطار معايير ضمان الجودة من أجل التحول إلى جامعات الجيل الرابع، وإحراز القيمة المضافة، وذلك من خلال التأكيد على تطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة، وتبني المعايير والمؤشرات في التخطيط لتطوير مؤسسات التعليم العالي، من أجل إيجاد المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030، والعمل على تعزيز تعلم الطلاب بما يحفظ كرامة الإنسان المصري والقيم الإنسانية القائمة على الحقوق والواجبات، وذلك لتعزيز روح المواطنة وحماية الأمن القومي.

تقديم مناهج تعليمية ومقررات دراسية محفزة على الإبداع والإبتكار

وأضاف الدكتور حسان النعماني، أن المؤتمر أوصى بتقديم مناهج تعليمية، ومقررات دراسية محفزة على الإبداع والإبتكار، سعيًا إلى تطوير مهارات الطلاب وتنمية فنون ريادة الأعمال والتنمية المهنية وتحسين مخرجات التعلم، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد نقلة نوعية ومميزة في مسيرة الجامعة لتحقيق القيمة المضافة، وبناء اقتصاد وطني قوي يعزز من بناء الإنسان المصري.

بالإضافة إلي التوسع في تمويل إنشاء برامج تعليمية، وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأمن السيبراني، ودمج الأدوات والتقنيات اللازمة في البرامج والمناهج الأكاديمية، من أجل تلبية متطلبات الإقتصاد المبني على المعرفة في ظل المعطيات المطروحة للثورة الصناعية الخامسة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، أن التوصيات شملت أيضًا اتخاذ الإجراءات التنفيذية الملائمة التى تمكن الجامعة من الاستثمار الأمثل في إمكاناتها التعليمية، والبحثية ومواردها المادية، وإيجاد بيئة مبدعة ومبتكرة جاذبة للاستثمار في مجال الإقتصاد الأخضر، من أجل المساهمة في تلبية الخدمات التنموية ومتطلبات تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030.

دعم جهود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

وأشار الدكتور أحمد الخطيب مقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر أوصى بدعم جهود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، لإستيفاء متطلبات تحقيق المعايير والمؤشرات الصادرة عنها، لإعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي، والعمل على إتخاذ الإجراءات الفاعلة لسد الفجوة الرقمية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب التقانة والتعلم المعرفي الرقمي، من أجل الحفاظ على ضمان جودة التعليم عن بعد، مضيفاً إلى تعظيم الإستفادة من الإستثمار في مجال إنشاء أودية التكنولوجيا، كونها محاضن لتنمية مهارات خلق القيمة المضافة لدى الطلاب والباحثين، من أجل المساهمة في توطين التقنية والإنتقال إلى فضاء جامعة الجيل الرابع.

وأستكمل «الخطيب» أن التوصيات تضمنت تعظيم الاستفادة من أسس الشراكة القائمة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي بمحافظة سوهاج على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي، وبناء جسور للتعاون مع المؤسسات المجتمعية الداعمة لإنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال للمشروعات الطلابية والبحثية.