بسبب أزمة نفسية.. طالبة تتخلص من حياتها بحبة حفظ الغلال في الغربية

تخلصت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، في قرية شبرا ملس بمركز زفتى التابعة لمحافظة الغربية، من حياتها بتناول حبة حفظ القمح، والمعروفة إعلاميًا بـ«الحبة السامة»، نتيجة مرورها بأزمة نفسية دفعتها إلى الانتحار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام باستقبال طالبة في حالة إعياء شديد وقيء مستمر، وتعاني من تسمم فسفوري بادعاء تناولها حبة حفظ القمح، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها.

الأطباء حاولوا إسعافها من دون جدوى

وتضمن إخطار نقطة شرطة مستشفى المحلة العام أن الطالبة تدعى «سعاد. ر. س. ع»، 16 عامًا ومقيمة بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى، وجرى تحويلها إلى مستشفى المحلة العام بهدف إسعافها غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، رغم محاولة الأطباء إسعافها ولكن بدون جدوى، حيث كانت تعاني من تسمم فسفوري نتيجة تناول حبة حفظ الغلال السامة ووصلت إلى المستشفى بحالة صحية سيئة جدًَا.

وأظهرت التحريات والمعاينة لمباحث مركز شرطة زفتى أن الطالبة كانت تعاني أزمة نفسية، وقررت التخلص من حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال، في غفلة من أهلها، مع عدم وجود شبهة جنائية، حيث جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.