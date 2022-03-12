طالبة ثانوي تنهي حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية في الغربية

تخلصت طالبة في الصف الثاني الثانوي، بمحافظة الغربية، من حياتها شنقا، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن العثور على جثة طالبة في الصف الثاني الثانوي، بقرية أبو صير، بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، تدعى «ملك . ا»، 16 عاما، مشنوقة داخل غرفتها، بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث مركز شرطة سمنود إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والتحريات الأولية، تبين العثور على جثة الطالبة معلقة في سقف الغرفة، ووجود آثار كدمات وخنق بواسطة حبل حول العنق والرقبة، وليس هناك أي آثار ظاهرية على الجسد.

وتبين أن الطالبة أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل بسبب مرورها أزمة نفسية، وليس هناك شبهة جنائية في الواقعة، وأكد شهود العيان ما جاء في التحريات، ونُقلت الجثة إلى مستشفى سمنود المركزي، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى.

ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة

وحُرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة من أجل التحقيق فيها، والتي قررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شهبة جنائية من عدمه، والتصريح بدفنها، كما طلبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفن.