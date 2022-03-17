خبيرة: القيمة الغذائية للحوم بالمجمعات الاستهلاكية لا تختلف عن البلدي

قبل حلول شهر رمضان يبحث الكثيرون عن أنواع وأسعار اللحوم عبر محرك البحث «جوجل»، خوفًا من تأثرها بموجة ارتفاع الأسعار التي أثرت على العديد من السلع مؤخرًا، بسبب الأوضاع السياسية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، ومن أبرز السلع التي يبحث عنها الناس اللحوم البلدية ونظيرتها في المجمعات الاستهلاكية.

وعن الفرق في القيمة الغذائية بين الأنواع اللحوم المختلفة، قالت الدكتورة مروة شعير، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن»: إن القيمة الغذائية بين مختلف أنواع اللحوم يكون في الطعم، لكن القيمة الغذائية بين هذه الأنواع متقاربة.

وأضافت «شعير»: «لكن يوجد نقطة مهمة، وهي التأكد من تاريخ الصلاحية المسجل على اللحوم المباعة بوجه عام، موضحة أن اللحوم تتميز باللون الأحمر أو الوردي ولا تكون مائلة للسواد، أو كتل من الثلج منفصلة عن اللحم، لأن ذلك يدل على أنه جرى تخزينها بشكل غير صحيح، ويجب وأن يكون المظهر جيدًا».

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت حرصها على تثبيت أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، وعدم إضافة أية زيادات عليها، إذ يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 170 و185 جنيهًا، في حين وصل سعر الكيلو من اللحم الضأن نحو 180 جنيهًا، موضحة أن سعر كيلوم اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية نحو 95 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة لنحو 85 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم من الضأن الأسترالي المجمد 75 جنيهًا،.

ووجَّهت الحكومة بتوفير العديد من السلع والمنتجات، وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك وزارة الزراعة، العديد من السلع الغذائية والمنتجات بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية.