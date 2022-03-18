صلاح عبدالله يهنئ الجمهور بقدوم رمضان: «اشتقنا لشهر البركة والهنا»

حرص الفنان صلاح عبدالله، على تهنئة جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بنشر مقطع فيديو يجمعه بالمطرب علي الحجار، وشقيقه أحمد الحجار، معلقا عليه: «اشتقنالك اشتقنالك، اشتقنا لحُسنك وجمالك يا أجمل شهر في السنة، يا شهر البركة والهنا وأول مايهِل هلالك، نكون جاهزين في استقبالك زي العادة بإذن الله، يا رمضان يا حبيب الله وكل عام وكلنا بخير و دايماً عامر يا مصر».

وتوالت التعليقات على منشور صلاح عبدالله، لتنهئته بقرب شهر رمضان الكريم، وكتب أحدهم: «كل سنة وانت بألف خير يا صاصا، ينعاد عليك بالصحة والرضا والنجاح»، وعلّق آخر: «كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة و سلامة».

صلاح عبدالله ينفي شائعة وفاته

وظهرت في الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنان صلاح عبدالله، وتدوالها رواد السوشيال ميديا، ليعلق عليها: «الأخبار دي للأسف انتشرت جداً عن فنانين كتير».

صلاح عبدالله في مسلسل «الحلم»

ويذكر أن الفنان صلاح عبدالله شارك مؤخرا في مسلسل «الحلم»، الذي عرض على قناة «الحياة» بطولة محمد رياض، رانيا فريد شوقي، صابرين، أنوشكا، سميرة عبدالعزيز، نهال عنبر، كمال أبو رية، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمود الجابري، شريف خير الله، عمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.

كما يُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، الذي يجمعه بالفنانة مصطفى شعبان ولبلبة، وآخرين، والعمل من تأليف مايكل عادل، وإخراج مجدي الهواري، ويُناقش المسلسل قضية التعليم والفجوة ما بين الطلاب وأولياء الأمور.