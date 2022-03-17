«شوقى»: لن نعطل الدراسة فى «رمضان»..ونحذر الطلاب من عواقب الغياب

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسى الحالى يسير بصورة منتظمة دون أى معوقات منذ بدايته، وسط إجراءات صارمة داخل المدارس، للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد، من خلال التعقيم والتطهير الدورى للمدارس حفاظاً على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بالعدوى.

وشدد «شوقى»، فى تصريح لـ«الوطن»، على أنه لن يتم تعطيل الدراسة فى المدارس طوال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن العام الدراسى يسير وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة قبل بدايته، وأنه «لا يوجد داعٍ لاتخاذ مثل هذه القرارات»، موضحاً أن الدراسة فى رمضان تعتمد على الحضور بجانب الشرح الذى يتم توفيره للتلاميذ عبر القنوات والمنصات الإلكترونية.

وأضاف أن الفترات الدراسية فى المدارس لن تتعارض مع وقت الإفطار فى رمضان، لأن اليوم الدراسى ينتهى فى المدارس ذات الفترتين قبل الخامسة مساء، منوهاً بأنه لن يتم رفع الغياب بين التلاميذ والمعلمين والإداريين، وسوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية، محذراً مَن يتجاوز نسب الغياب فى المدارس المقررة قانوناً بتعريض نفسه للإجراءات القانونية، التى تشمل توجيه إنذار للتلميذ، وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة، مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيّب بسبب عذر قانونى.

ومن جانبها أوضحت الوزارة موقف تدريس مادة اللغة الفرنسية كمستوى رفيع للمدارس الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى الحالى، وهو ما يتعلق بكتاب «1 Alex et Zoeُ» الذى يتم تدريسه بدءاً من الصف الرابع الابتدائى، حيث أفاد مركز تطوير المناهج بأن السلسلة موضع السؤال قائمة لحين الانتهاء من إعداد الإطار العام لتدريس اللغات الأجنبية الثانية كمستوى رفيع فى المدارس الرسمية المتميزة لغات فى الوقت الحالى، ثم إعداد سلسلة تناسب الإطار الجديد فيما بعد.

وأكدت الوزارة، فى خطاب رسمى للمديريات والإدارات التعليمية، أنه سيتم الإبقاء على تدريس مناهج اللغات الأجنبية الثانية كمستوى رفيع فى المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، بدءاً من الصف الرابع الابتدائى لطلاب النظام التعليمى الجديد، مشيرة إلى أن طالب الصف الرابع الابتدائى فى المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات من حقه الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع فى مادة اللغة الإنجليزية، وهما Connect up وConnect pius.

وذكرت الوزارة أنها تسعى لتوفير تعليم مدى الحياة بشكل قائم على المتعة والسعادة والترفيه وتقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم، والتحول من التأكيد على المعرفة إلى التأكيد على المهارات، والتحول من المنهج الواسع إلى المنهج العميق، والتحول من التعليم التلقينى إلى التعلم القائم على نشاط الطالب. وأكدت الوزارة، عبر موقع المدارس المصرية اليابانية، أن التجارب والدراسات الميدانية أثبتت أن رياض الأطفال والمدارس التى تحقق قدراً كبيراً من التعلم عالى الجودة بتطبيق التعلم القائم على اللعب تتميز بالعديد من الخصائص، منها وضع جدول يتضمن اللعب البدنى النشط داخل المدرسة وخارجها، ودمج الموسيقى والنشاط الحركى والتعبير الإبداعى والفنون فى الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى أن هذه المدارس تركز على التفاعل بين الأطفال والكبار بالمدرسة، إذ يشارك المعلمون تلاميذهم اللعب والنشاط البدنى بصفة عامة، فضلاً عن تخصيص أوقات كافية ومناسبة لترك الأطفال يلعبون بحرية، فى ظل علاقات آمنة مع الأقران والمعلمين.

توفير معلمين لطلاب الدمج فى المدارس اليابانية ومصروفات ذوى الاحتياجات الخاصة كالأسوياء

وكشفت مصادر بالوزارة عن تفاصيل تقديم طلاب الدمج «ذوى الاحتياجات الخاصة» للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2022-2023، موضحة أن مصروفات المدرسة واحدة وتنطبق على جميع الطلاب، وهى 14100 جنيه، إلا أن المدرسة تعمل على توفير وسائل تعليمية مناسبة لهم، لتنمية مهاراتهم ومساعدة أولياء الأمور على التفاعل معهم فى المنازل بشكل يحقق أهداف التعلم. وأضافت أن إجراءات التقدم للمدارس اليابانية تنطبق على طلاب الدمج، مؤكدة أنه يتم توفير معلمين ومتخصصين لهم فى المدرسة بما يناسب إعاقتهم، لافتة إلى أن التعليم فى المدارس اليابانية يعتمد على إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم الحكومى من خلال تحسين أداء المعلم، والعمل على التلميذ لتنمية المهارات الحياتية والقيم والاتجاهات والمواطنة، وغيرها من المهارات التى تعد المواطن المصرى لمواجهة الحياة.

كما كشفت المصادر عن أن فتوى قانونية صدرت مؤخراً، وبدأت الوزارة العمل بها، مرتبطة بأحقية طالب الصف الثانى الثانوى العام فى التحويل من الشعبة العلمية إلى الأدبية، خلال فترة الفصل الدراسى الثانى، شرط عدم دخوله امتحانات الشعبة المقيد بها فى نهاية العام، ودخول امتحانات الشعبة الأخرى، فى شهر أغسطس المقبل، كدور ثانٍ.

وأوضحت أن الطالب الراغب فى تغيير الشعبة، من علمى لأدبى، يخضع للامتحانات فى أغسطس المقبل، بمناهج الشعبة الأدبية كاملة، وليس مناهج التيرم الثانى فقط: «حتى لو كان امتحن التيرم الأول فى مواد الشعبة العلمية».

وأشارت إلى أن تغيير التشعيب فى الصف الثانى الثانوى يكون قبل إجراء امتحانات التيرم الأول، لكن الفتوى القانونية أتاحت التحويل بين الشعب فى التيرم الثانى شرط الرسوب، ودخول دور أغسطس، بدلاً من أن يضطر الطالب لإعادة الصف الثانى كاملاً، حتى يتمكن من تغيير الشعبة، موضحة أن القرار جاء لإراحة الطلاب، وعدم ضياع سنة كاملة من مسارهم التعليمى من أجل التغيير من شعبة إلى أخرى.