منى الشاذلي تحتفل بليلة النصف من شعبان بالإنشاد الديني مع فرقة «سماع»

احتفلت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم الخميس، بليلة النصف من شعبان باستضافة فرقة «سماع».

فضل ليلة النصف من شعبان

وناجت الإعلامية منى الشاذلي الله عز وجل، قائلة: «ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فعافه، ألا من داعٍ فأجبه، تواترت إلينا هذه المعاني العظيمة السامية عن فضل ليلة النصف من شعبان».

وتابعت: «كل سنة وأنتم طبيبين، فاضل أيام تفصلنا عن رمضان أيام نكثر فيها بالدعاء ونقلل فيها الآثام والأخطاء علنا ندرك رمضان بحسنات جمة واستغفارات أكثر ورحمة تفيض علينا وعلى غيرنا».

احنا في حضرة كلمات ذكر ومحبة

وواصلت: «ليلة النصف من شعبان هيكون فيها معانا توليفة عظيمة مع فرقة سماع مع أجمل الأغاني والتواشيح، احنا النهاردة في حضرة كلمات ذكر ومحبة وكلمات خالصة صوفية وغير صوفية، المهم يكون فيها تمازج زي التمازج في فرقة سماع».

فخورة بفرقة سماع

واستكملت: «فخورين بفرقة سماع لأنها تقدم شيء مميز وعظيم وفيه مجهود جبار، سواء الأداء اللي فيها قدر كبير للاستحسان، والأداء الجبار والعظيم وغير المسبوق لتقديم التوليفة».

وكشف عن أول فرقة نسائية للإنشاد فرقة «الحور»، وضيف شرف الاحتفالية من سوريا المنشد عدنان الساسة، كما أنه لأول مرة يتم إدخال آلة السمسمية ضمن فرقة «سماع».