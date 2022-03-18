حظك اليوم برج الجدي الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج الجدي أهمها الصدق والإخلاص والوضوح وقوة الشخصية وعدم التهاون، إذ يدافعون عن الحق ولا يخافون أو يهابون أحدا مهما كلفهم ذلك.

صفات برج الجدي

ويعرف عن برج الجدي بعدم حبه للمزاح كثيرا، وأخذ الحذر والحيطة في جميع الأمور، فهو شخصيّة محبّة للجميع، ويحب عائلته كثيرا أيضا.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

يخبرك حظك اليوم على المستوى المهني بالنسبة لمواليد برج الجدي أن القمر المكتمل ويتواجد في منزل الحظ مما يساعدك على التوصل لاستنتاجات عظيمة، وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، خلال تصريحاتها لـ«الوطن» إن الشمس وعطارد في منزل العلاقات، يساهما في جعلك تتفهم مشاعر الآخرين المحيطين بك، وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

مشاهير برج الجدي

ينتمي العديد من المشاهير إلى برج الجدي أبرزهم الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، ويوافق تاريخ يملاده 28 ديسمبر، والفنان الراحل كمال الشناوي ويوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر، والفنان حاتم ذو الفقار ويوافق تاريخ ميلاده 5 يناير، والفنان عمرو يوسف ولد في 23 ديسمبر، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ولدت في 16 يناير، والفنانة دنيا سمير غانم ولدت في 1 يناير، والفنانة نهى العمروسي ولدت في 11 يناير.