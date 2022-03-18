حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو يتميزون بامتلاكهم أفكارا إبداعية مميزة تحقق لهم نجاحا وتقدما على المستوى المهني كثيرا، ويمتلكون فكر تجاري مميز يجعلهم ينجحون إذا عملوا رجال أعمال أو في مجال التجارة، كما يعرفون بأنهم أصحاب شخصية مستقلة لا يحبون أحد أن يتحكم بهم أو يملي عليه رأيهم، ولديهم مهارة في التواصل مع الآخرين والتكيف مع مختلف الشخصيات وفق ما يريدون.

صفات برج الدلو

ومن ضمن صفات برج الدلو أيضا الإخلاص واللطف، وحب الفكاهة ويحاولون إدخال البهجة والسرور على من حولهم بشتى الطرق، على المستوى المهني فإنهم يفضّلون المهن الحرّة ويميلون إلى العمل في التجارة أو الأعمال الإبداعية مثل صيانة الأجهزة التكنولوجية والبرمجة أو تأسيس المواقع الإلكترونية، وفنون الجرافيك والرسم.

وعلى المستوى الشخصي فهم يمتلكون عاطفة كبيرة، ويتأثرون بشدة بالمشاعر، ولكن لا يظهرونها بسهولة ويحاولون إخفائها، وقلبهم طيب مهما تجاوز أحد بحقهم فإنهم يسامحونه إذا قدم لهم الاعتذار، وأبدى ندمه.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

اليوم يلزم عليك الحذر على المستوى المادي فيوجد القمر المكتمل في منزل المدخرات، وهو ما يشدد عليك باتباع الحذر في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن الشمس وعطارد يتواجدان بمنزلك الثاني، وهو ما يوجب عليك الحذر في التعامل، وتجنب الصدام مع الأحباب والأهل والأصحاب.