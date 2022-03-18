حظك اليوم برج الحوت الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الحوت صفات عديدة تجعلهم مميزون، وخاصة الرجال الذين يتصفون بالإبداع والحس الفني، والذكاء، إذ يستطيعون أن يفهمون ما حوله بسهولة وهدوء تام.

صفات رجل برج الحوت

ومن ضمن صفات رجل برج الحوت امتلاكه القدرة على تفسير الأشياء وفهم مختلف المعاني، كما أنه قادر على التنبؤ بالأشياء قبل حدوثها، إذ يربط الأحداث ببعض ويفهم الشخصيات، ويستطيع التواصل إلى ما يمكن أن يصدر منها، كما أنه ناجح في لغة الجسد كثيرا لذا إذا عمل طبيب نفسي يكون مميزا، ويحب الآخرين، ويحاول إدخال السرور والسعادة على قلوبهم بشتى الطرق ولو على حساب نفسه وهو نوع من أنواع الإيثار، فهو يجد سعادته في سعادة الآخرين وبهجتهم، فلا يحب أن يرى أحد بحاجة إلى شئ ولا يمكن أن يتقاعس عن مساعدته وتقديم يد العون له، ويشعر بالخزي إذا لم يستطع أن يقدم له ما يريده أو يحتاجه.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

حظك اليوم يشير إلى أن القمر المكتمل بمواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش، لذا عليك أن تكون هادئا وتلتزم الكتمان، كما تنشغل اليوم بأمر تعاقد أو شريك، وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد وفق تصريحاتها لـ«الوطن» إذا كنت متزوجا ألا تعاند وتخلَّ اليوم، عن رغبتك في فرض رأيك حتى لا ينتج عن ذلك سلبيات أو أزمات ومشكلات مع شريكك.