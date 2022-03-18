مندوب روسيا لمجلس الأمن: هناك اتهامات كاذبة لموسكو بقصف مواقع مدنية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء اليوم، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، أن هناك اتهامات كاذبة لروسيا بقصفها مواقع مدنية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تشهد حربًا شرسة بين القوات الروسية والانفصالية من جهة، والقوات الأوكرانية من جهة أخرى.

نواصل إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين في ماريوبول

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن موسكو ترسل المساعدات إلإنسانية اللازمة للمدنيين في مدينة ماريوبول، وذلك حسبما نقلت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أفادت جريدة النهار، بأن روسيا تخلت عن طرح قرار حول أوكرانيا على التصويت في مجلس الأمن لغياب الدعم.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس جرينفيلد، إن الوضع في أوكرانيا خطير، والرعب مستمر وعلى روسيا سحب قواتها من أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية تتسبب في معاناة للدول النامية

وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، باربرا ودورد، إن العملية العسكرية الروسية تتخطى حدود أوكرانيا، وتتسبب في معاناة للدول النامية، حسب قولها.

وكانت روسيا، اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بأنها هي من خلقت أزمة لنفسها والعالم، بما فرضته من عقوبات اقتصادية على روسيا، ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبينما تعتبر أوكرانيا أن تواجد روسيا داخل حدودها يعتبر غزوًا يجب مقاومته، في حين تقول روسيا إن أوكرانيا لم تترك لها خيارًا سوى التدخل العسكري بتحالفها مع حلف الناتو بشكل يهدد أمنها.