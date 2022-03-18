عطل تقني بالقطارات يتسبب في تأخير رحلات إجلاء الأوكرانيين إلى بولندا

قالت الحكومة الألمانية، إن تدفق اللاجئين الأوكران إلى دول «الاتحاد الأوروبي» سيشكل تحديا كبيرا جدا، وأوضح مستشار البلاد أولاف شولتس، أمس الخميس، خلال اجتماع مع قادة 16 ولاية ألمانية لمناقشة تبعات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أنه رغم التحدي الناجم عن تدفق اللاجئين، سيكون من السهل نسبيا مساعدة الأوكرانيين على الاستقرار نظرا لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرات لدخول بلاده.

وتجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين، حاجز الـ3 ملايين منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتسبب عطل تقني بالقطارات في تأخير رحلات إجلاء الأوكرانيين إلى بولندا وإيطاليا، فيما أشارت «العربية»، إلى توقف حركة القطارات في عدد من المقاطعات البولندية وشكوك بشأن هجوم سيبراني.

«موسكو» تعتزم طلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول مختبرات بيولوجية في أوكرانيا

من جانبها، تعتزم موسكو، طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال أمس الخميس، إن بلاده لن تطرح للتصويت اليوم الجمعة، مشروع قرار لـ«مجلس الأمن» يدعو إلى وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، مشيرا أمام المجلس، إلى أن موسكو لن تسحب مشروع القرار.

واتهم نيبينزيا، الدول الغربية بممارسة ضغوط لم يسبق لها مثيل على أعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين لعدم تأييد المشروع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قدم نواب جمهوريون أمريكيون، مشروع قرار يهدف لحظر استيراد اليورانيوم الروسي.