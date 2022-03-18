عقوبات أسترالية على صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية بروسيا

فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، إن غالبية الأصول المصرفية لـ «موسكو» تغطيها العقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«بلينكن»: واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على الصين

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رئيس بلاده جو بايدن، سيهدد، اليوم الجمعة، نظيره الصيني «شي جين بينج»، بتدابير مضادة في حال قدمت بكين دعما لهجوم موسكو العسكري على أوكرانيا، مضيفا للصحفيين، إن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه.

وأشار بلينكن، إلى أن بكين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة «العدوان» الروسي. وكان المندوب الأوكراني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي سيرجي كيسليتسا، قال في وقت سابق، إن موسكو تصر على خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار والتلاعب بـ المجلس.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت إلى إجلاء 3810 أشخاص من المدن الأوكرانية، أمس الخميس.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يواصل الالتزام بالقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة بين موسكو والتكتل العسكري ويعزز الجناح الشرقي وفقا له.

وكانت روسيا ودول «الناتو»، وقعتا على القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن في 27 مايو 1997.

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس «الشيوخ» الأمريكي، طرحوا أمس الخميس، مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا، وأوضح أحد مقدمي المشروع، السناتور جون باراسو في بيان، أنه حان الوقت لاستبعاد موارد الطاقة الروسية من سوق بلاده للأبد.

«باراسو»: حظر استيراد النفط والغاز من روسيا خطوة مهمة

وأشار باراسو، إلى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم تلك الموارد لتمويل حربه القاسية وغير المبررة ضد أوكرانيا، واعتبر السناتور الأمريكي، حظر استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا خطوة مهمة، ويجب ألا تكون الأخيرة.

وأضاف باراسو، أن الحظر سيسهم في تطوير إنتاج اليورانيوم في بلاده.

وميدانيا، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في تقرير على «فيس بوك»، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أمس الخميس، 14 هدفًا روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.