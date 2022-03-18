مريض نفسي يخنق شقيقته بـ«إيشارب» ويلقي بجثتها من أعلى المنزل بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، جريمة قتل سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، إثر قيام شقيقها الذي يعاني من مرض نفسي، بخنقها بواسطة «إيشارب» كانت ترتديه، وقام بإلقائها من أعلى سطح منزلهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

شقيق المجني عليها: اختل توازنها

تلقى الواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، ومركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، يفيد بوود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «هويدا. م. ف»، 35 عاما، حاصلة علي دبلوم تجارة، وتقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز، جثة هامدة، وبسؤال شقيقها «مبارك» 31 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقته أعلى سطح المنزل، اختل توازنها وسقطت أرضاً ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

التحريات تكشف عدم صحة أقوال شقيق المجني عليها والمتهم

وبمناظرة الجثة، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود آثر لـ«حز دائري» حول الرقبة وآثار سحجات بالوجه، وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقهما «محيي» 34 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، ويقيم بذات الناحية ويعاني من مرض نفسي، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أن شقيقته تعاني من تشنجات، وحاول الإمساك بها، لكنه قام بخنقها بالإيشارب الخاص بها إلى أن فارقت الحياة.