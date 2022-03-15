استئصال ورم يزن 18 كجم من بطن شاب بمستشفى سوهاج الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي من إجراء عملية جراحية دقيقة، لاستئصال ورم ضخم يزن حوالي 18 كيلوجرام، من بطن شاب يبلغ من العمر 30 سنة، من محافظة قنا.

العملية الجراحية تستغرق 6 ساعات

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بأن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات من العمل المتواصل، حيث تم استئصال الورم الضخم من البطن، مع الحفاظ على باقي الأعضاء الباطنية المجاورة له، والأوعية الدموية الحيوية المحيطة به، وتم خروج المريض بسلام إلى القسم الداخلي، وهو الآن بصحة جيدة ويخضع للعلاج ما بعد العملية.

عميد طب سوهاج: ورم ضخم خلف غشاء البطن

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن المريض حضر إلى المستشفى يعاني من تضخم بالبطن، وبعد إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة على البطن والحوض، تبين وجود ورم كبير الحجم خلف الغشاء البريتوني للبطن، حيث تم توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية، وإجراء العملية الجراحية بقسم الجراحة العامة والأورام.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، أنه تم التعاون بين الفريق الجراحي وفريق التخدير لإجراء تلك العملية الجراحية، مؤكداً أن المستشفى على استعداد كامل لتلقي مثل هذه الحالات المعقدة، لما تملكه من كوادر طبية مؤهلة ومدربة.

أعضاء الفريق الطبي لإجراء عملية استئصال الورم

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير عبد المجيد، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، أنه أشرف على إجراء الجراحة الدكتور عاصم الثاني، والدكتور عمر الطبري، أساتذة الجراحة العامة ورئيسا قائمة العمليات الجراحية لهذا اليوم، وأجرى الجراحة الدكتور أسامة العريبي، أستاذ مساعد الجراحة العامة والأورام، بصحبة فريق جراحي ضم كلاً من الدكتور أحمد عبد الرحيم، مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور مصطفى فراج، مدرس مساعد جراحة عامة، وأحمد عكي، طبيب مقيم جراحة عامة، وفريق تخدير ضم الدكتور محمد محروس، مدرس، وصلاح الأمير، وشهاب محمود، أطباء مقيمين بقسم التخدير.

وأوضح الدكتور أسامة العريبي أنه تم وضع خطة جراحية للتعامل مع الحالة، حتى يتم الحفاظ على الحالب والشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي والأوعية الدموية المغذية للأمعاء، حيث تم إجراء الجراحة بنجاح بدون أي عطب بالكليتين أو الحالب أو الأوعية الرئيسية بالبطن.