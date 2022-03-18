ضبط تشكيل عصابي لتزوير شهادات لقاح كورونا.. قانوني يوضح العقوبة

تمكنت قوات الأمن الأمس، الخميس، من ضبط تشكيل عصابي، يقوم بتزوير مستندات رسمية، وترويجها مقابل مبلغ مادي، وعلى رأسها شهادات تلقي لقاح كورونا، في محافظة البحيرة، وعند التفتيش، تمكنت القوات من ضبط عدد 28 مستند مزور، منها: تقرير طبي - نماذج كشوف طبية - شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، إلى جانب وجود بعض الأجهزة: طابعة ألوان - جهاز حاسب بمشتملاته - هاتفى محمول.

السجن عقوبة تزوير المستندات أثناء تأدية الوظيفة

وفي هذا السياق، قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون المصري يحوى عدد من العقوبات الرادعة للتزوير بشكل عام ولتزوير كارت متابعة لقاح كورونا بشكل خاص، موضحة: «يعاقب القانون على التزوير بالحبس، فجاء في المادة رقم 211 من قانون العقوبات، ان كل من يقدم على تزوير أي مستندات يعاقب بالسجن أو السجن المشدد، هذا لمن يزور أوراق أو مستندات وغيره أثناء تأدية وظيفته».

عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ولفتت أن في حالة عصابة محافظة البحيرة، فهم ليسوا من أرباب الوظائف، وفي هذه الحالة تكون العقوبة وفقا للمادة رقم 212 من قانون العقوبات، تكون العقوبة وقتها السجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين، أما عن تزوير شهادات لقاح فيروس كورنا، قالت المقدم: «فإن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 إلى 10 سنوات، نظرا لأن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع».

ولفتت المقدم إلى نص المادة رقم 222 من قانون العقوبات: كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.